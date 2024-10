Ouezzane : Le soutien et le transport scolaires au centre des priorités de l’INDH

Ouezzane – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), au niveau de la province d’Ouezzane, n’a ménagé aucun effort pour placer le secteur de l’éducation au centre de ses priorités, notamment le soutien et le transport scolaires, afin de permettre aux enfants des zones rurales et urbaines d’accéder à un enseignement de qualité.

Depuis quatre ans, l’INDH a lancé un programme ambitieux dans la province d’Ouezzane, en milieu urbain et rural, pour assurer aux élèves éligibles l’accès aux cours de soutien scolaire pour surmonter leurs difficultés dans certaines matières fondamentales, notamment les mathématiques et le français.

“Nous accordons une grande importance au soutien scolaire des élèves, qui a été lancé au niveau de la préfecture il y a environ 4 ans”, a confié à la MAP le Chef de la division de l’action sociale (DAS) de la province d’Ouezzane, Abdelghani Chraa, précisant que cette initiative a principalement ciblé les élèves du primaire.

“Le programme a débuté avec 18 groupes lors de la première année, suivis de 25 l’année suivante, avant d’atteindre 89 groupes en troisième année, principalement composés d’élèves de sixième année primaire ayant des difficultés en français et en mathématiques”, a-t-il précisé, soulignant que le financement de ce service, qui s’inscrit dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, a nécessité l’année dernière, à titre d’exemple, plus de 2 millions de dirhams.

Après avoir affirmé que les efforts sont concentrés sur la généralisation de cette initiative dans tous les établissements scolaires de la province, il a indiqué qu’une enveloppe de 900.000 dirhams a été allouée, au titre de l’actuelle année scolaire, à l’encadrement d’environ 50 groupes d’élèves de la 6è année primaire qui ont des difficultés en mathématiques et en français, faisant savoir que ce niveau a été priorisé vu que les élèves passeront cette année l’examen normalisé.

Au niveau de la commune de Béni Quolla, le groupe scolaire Oued Eddahab abrite l’une des classes dédiées au soutien scolaire des élèves en difficulté, dotée de tout le matériel pédagogique nécessaire, afin de dispenser des cours de soutien qui permettent aux bénéficiaires de rattraper les apprentissages manqués.

Vêtus de blouses blanches, des élèves de sixième année du primaire suivent des cours de soutien en mathématiques, où l’enseignante utilise des équipements modernes (ordinateurs et projecteur) pour faciliter la compréhension des concepts mathématiques.

A cet égard, l’inspecteur pédagogique et membre de l’association Dar Dmana pour l’encadrement, la formation et l’auto-développement, Mohamed Hajji, a affirmé que le soutien scolaire fait l’objet d’une convention de partenariat entre la province d’Ouezzane, à travers l’INDH, et la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, tandis que l’association supervise la mise en œuvre du programme de soutien scolaire destiné principalement aux élèves en difficulté, notamment en français et en mathématiques.

M. Hajji a, en outre, relevé que la mise en œuvre de ce programme se divise en deux volets, le premier concerne l’encadrement, la formation et le suivi des enseignants, ainsi que des animateurs du soutien scolaire, alors que le second porte sur la vie scolaire dans les deux matières ciblées, à travers une série d’activités de sensibilisation sur l’importance du soutien scolaire et des actions de communication avec les parents et tuteurs des élèves.

Il a affirmé que les efforts déployés au cours des dernières années ont porté leurs fruits, avec des résultats “très remarquables” tant en matière d’encadrement des enseignants qu’en termes des résultats “très positifs” des élèves bénéficiaires, notamment en sixième année du primaire, où plusieurs d’entre eux ont obtenu les premières places en français et en mathématiques, précisant que le nombre de bénéficiaires atteint environ 800 pour cette année.

L’inspecteur a noté que la diminution du nombre d’établissements bénéficiaires de cette convention durant l’année scolaire 2024-2025, par rapport à l’année précédente, intervient en complémentarité avec les efforts de la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui supervise la mise en œuvre de l’approche d’enseignement selon le niveau approprié (TARL), ciblant également les élèves en difficulté scolaire.

Les efforts de l’INDH incluent également le volet du transport scolaire, qui joue un rôle crucial dans l’accès des enfants en milieu rural à l’éducation, notamment dans une province comme Ouezzane, qui compte 16 communes rurales caractérisées par leurs reliefs montagneux et l’étendue de leur territoire.

A la commune d’Asjen, la MAP a constaté que plusieurs élèves du secondaire bénéficient du service de transport scolaire pour rentrer chez eux après les cours du matin, un service qui couvre l’ensemble du territoire de la commune, y compris les agglomérations situées à plus de 20 km du centre de la commune.

A cet égard, Kawtar Loukili, chef de service à la DAS de la province d’Ouezzane, a souligné que l’INDH, dans le cadre de son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de la troisième phase, a contribué à l’acquisition de 109 bus scolaires, au profit de l’ensemble des communes de la province.

“L’intervention de l’INDH, en collaboration avec d’autres partenaires, a permis d’atteindre les objectifs fixés, notamment en ce qui concerne la lutte contre le décrochage scolaire, en particulier chez les filles rurales”, a-t-elle indiqué, faisant savoir que les communes ciblées se répartissent sur 16 communes rurales, ainsi que la commune urbaine d’Ouezzane, où le transport des élèves du quartier de Tagnaout vers les établissements scolaires de la ville a été assuré.