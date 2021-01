Oujda-Angad : l’INDH engagée au service de l’enseignement

lundi, 25 janvier, 2021 à 14:41

-Par : Azedine LQADEY-

Oujda – L’appui apporté par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au secteur de l’éducation, au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, a donné une forte impulsion aux efforts de généralisation de l’enseignement préscolaire, d’encouragement de la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire.

Les projets réalisés dans ce sens sont nombreux, et la troisième phase de l’INDH, qui consacre son quatrième programme à l’impulsion du capital humain des générations montantes, est venue conforter ces acquis.

Ainsi, dans le cadre de cette 3è phase (2019-2023), un intérêt particulier est accordé à la généralisation de l’enseignement préscolaire dans les zones rurales et reculées de la préfecture d’Oujda-Angad.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable de la Division de l’action sociale (DAS) à la préfecture, Hafida El Handouz a rappelé que l’INDH a fait du soutien au préscolaire un axe prioritaire dans sa troisième phase, eu égard à l’importance de l’éducation préscolaire et son rôle déterminant pour le développement cognitif et social des enfants.

Elle a indiqué, dans ce sillage, qu’un total de 13 unités préscolaires ont été créées en milieu rural au titre de l’année 2019, profitant à quelque 200 enfants, et six autres en 2020 au profit de 110 enfants, notant qu’une enveloppe de 3,7 millions de dirhams (MDG) a été allouée à la création de ces unités et à leur fonctionnement pour les deux premières années.

L’autre axe prioritaire du Programme ’’impulsion du capital humain des générations montantes’’ est relatif à la création et la mise à niveau de Dar Talib et Dar Taliba pour lutter contre la déperdition scolaire et promouvoir l’apprentissage, et ce en partenariat avec les différents acteurs locaux.

Les interventions de l’INDH se font à travers des actions ciblées et pratiques au service des élèves en situation de précarité et ceux issus des zones rurales et des quartiers urbains marginalisés, a expliqué Mme El Handouz, mettant l’accent sur la mise à profit de l’expérience des partenaires de la société civile en matière de gestion des établissements de protection sociale.

La préfecture d’Oujda-Angad compte quatre dours Talib et Taliba ayant nécessité un investissement de 15MDH, dont 9,7 MDH de l’INDH, et qui profitent à quelque 300 élèves, a-t-elle précisé, faisant remarquer qu’une bourse annuelle est accordée à l’ensemble des associations chargées de la gestion de ces établissements, qui sont au nombre de quatre dans la préfecture d’Oujda-Angad, en sus de la mise à disposition des équipements, chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Mettant en avant l’importance indéniable des Dours Taliba dans l’encouragement de la scolarisation des filles, du milieu rural en particulier, Mme Fadel Khadija, responsable d’une Maison de l’étudiante dans la commune de Sidi Moussa, a indiqué que cette structure, inaugurée en 2009, fournit de nombreuses prestations aux filles des douars relevant des communes de Sidi Moussa et d’Isly, à savoir l’hébergement, la nourriture, et bien d’autres services à caractère éducatif, psychologique et social.

’’Grâce à cette structure d’accueil, qui se veut un projet éducatif intégré, en termes de démarches, de moyens et d’objectifs, beaucoup de filles ont été sauvées du phénomène de l’abandon scolaire’’, a-t-elle dit, précisant que le déploiement de minibus scolaires a contribué aussi à encourager les familles des bénéficiaires, dont certaines habitent à 70 km de cet établissement, en facilitant le déplacement de leurs filles pour poursuivre leur scolarité dans des conditions décentes et sécurisées.

De son côté, Fadoua Niaam, responsable administrative de Dar Taliba Al Amal dans la commune de Bni Drar, a relevé que cet établissement de protection sociale, flambant neuf, réunit toutes les conditions nécessaires à même d’inciter les filles à poursuive leur scolarisation dans un espace de vie et d’apprentissage très motivant, eu égard aux diverses et importantes prestations qui leur sont dispensées’’.

’’Cet établissement nous offre tous les moyens pour persévérer sur la voie de l’apprentissage et réaliser notre rêve de réussir le parcours scolaire. Sans cette structure, je serais dans l’impossibilité de poursuivre mes études collégiales’’, a déclaré à la MAP, l’élève Sanae hammouti.

Par ailleurs, le renforcement de la disponibilité du transport scolaire constitue aussi une priorité de l’INDH, dans sa troisième phase, afin de lutter contre le décrochage scolaire, d’une part, et de faciliter l’accès aux services éducatifs, d’autre part.

Et pour contribuer à la réalisation de ce double objectif au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, il a été procédé, dans le cadre du Programme de ‘’rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires sous équipés’’, à l’acquisition de 12 bus scolaires au profit des communes rurales, pour une enveloppe budgétaire de plus de 3,5 MDH.

De même, le Comité provincial de développement humain (CPDH) veille à assurer le suivi continu et l’accompagnement des collectivités locales, afin de mettre en place des mécanismes appropriés à même de garantir une bonne gestion de ces moyens de transport et leur maintenance, en coordination avec la société civile, et ce dans le cadre d’une approche participative.

La 3ème phase de l’INDH (2019-2023) vise pour l’essentiel la préservation de la dignité du citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie, ainsi que la valorisation du capital humain, conformément à la dynamique enclenchée par l’Initiative depuis son lancement en 2005.

Il convient de rappeler que le nombre de projets réalisés lors des deux premières phases de l’INDH (2005-2018) au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad a atteint 545, pour un montant global de 898 MDH.