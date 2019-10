Oujda: arrestation de deux présumés trafiquants de drogues

dimanche, 6 octobre, 2019 à 9:26

Rabat- Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda, sur la base d’informations précises de la Direction générale de la surveillance du territoire, a arrêté, samedi soir, deux individus âgés de 39 et 41 ans pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes dans le cadre d’un réseau criminel organisé.

Le premier mis en cause, qui jouait le rôle d’intermédiaire, a été interpellé en possession de 320 grammes de chira et à bord d’une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le second suspect a été arrêté lors d’une opération sécuritaire simultanée à Beni Drar et qui a permis, après la perquisition du domicile du suspect à Douar Oulad Taher (commune de Beni Khaled), de saisir 556 kg de Chira.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire et d’arrêter les individus éventuellement impliqués dans ces actes criminels, conclut la DGSN.