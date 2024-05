Oujda: Commémoration du 19ème anniversaire de l’INDH

dimanche, 19 mai, 2024 à 15:27

Oujda – Une réunion de communication a été organisée, samedi à Oujda, en commémoration du 19ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), sous le signe “Les mille premiers jours, base l’avenir de nos enfants”.

Le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad Jamaï, a souligné l’intérêt accordé par l’INDH à la santé maternelle et infantile pour le développement de la petite enfance en tant que levier fondamental pour lutter contre les disparités économiques, sociales et spatiales.

Il a noté que l’investissement dans le capital humain de la mère et de l’enfant à travers les soins de santé, une bonne nutrition et la fourniture d’un environnement approprié pour l’apprentissage précoce, permet à l’enfant de disposer des moyens et des capacités nécessaires pour faire face aux défis de demain et réussir à toutes les étapes de la vie.

Il a souligné l’importance de mobiliser les efforts des différents acteurs dans le domaine de la petite enfance et d’évaluer les projets réalisés dans ce cadre dans le but de réussir ce chantier et de jeter les bases d’un avenir prometteur pour les générations montantes, comme étant l’un des axes majeurs de la troisième phase de l’INDH.

Au cours de cette réunion, les résultats des programmes de l’INDH durant la troisième phase 2019-2023 ont été mis en avant, notamment ceux relatifs à l’axe mère-enfant et qui portent principalement sur l’organisation de campagnes de sensibilisation ayant bénéficié à 1.800 femmes, ainsi que la distribution d’équipements médicaux à plus de 3.400 bénéficiaires, en plus de l’achat de matériel médical et paramédical.

Ainsi, 71 projets ont été réalisés dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain pour les générations montantes, pour un coût total d’environ 36,2 millions de dirhams, financés totalement par l’INDH.

A cette occasion, le chef de la division de l’action sociale à la préfecture d’Oujda-Angad, Anas Salah, a déclaré à la MAP que la célébration du 19ème anniversaire de l’INDH permet de présenter les résultats de ce grand chantier et de sensibiliser les acteurs de la société civile à l’importance des 1000 premiers jours de la vie d’un enfant, durant lesquels la nutrition et l’éducation sont considérées comme les bases du développement humain.

En marge de cette réunion, une visite a été effectuée au centre Lalla Amina de protection de l’enfance pour s’informer de ses équipements et des services qu’il offre dans le domaine de la santé maternelle et infantile.

Les clés d’un bus de transport scolaire ont été remises à cette occasion, qui a été marquée également par l’organisation d’une foire d’activités génératrices de revenus et de produits du terroir.