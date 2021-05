Oujda : “Covid-19 et Education” au centre d’une rencontre marquant la célébration du 16è anniversaire de l’INDH

mardi, 18 mai, 2021 à 21:31

Oujda – Une Rencontre de communication autour du thème “Covid-19 et Education: Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, a été organisée, mardi au siège de la Wilaya de la région de l’Oriental, à l’occasion de la célébration du 16ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La rencontre a été marquée par des exposés portant sur l’impact de la crise du coronavirus sur le secteur de l’éducation et les mesures prises par les services de l’Education nationale, les résultats de l’enquête réalisée par le Haut commissariat au Plan (HCP) sur la situation des enfants dans le contexte de la crise sanitaire au Maroc, notamment le suivi de l’enseignement à distance, et le bilan des réalisations de l’INDH au titre des exercices 2019 et 2020 au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a souligné que l’INDH, qui célèbre son 16ème anniversaire, est un chantier qui a marqué un véritable tournant dans le processus de développement au Maroc et créé les conditions propices à la stabilité sociale et à la croissance économique , et ce à la faveur de nombreuses et importantes réalisations qui ont eu un impact significatif sur les conditions de vie de la population, en particulier dans les régions où les indicateurs de précarité et de pauvreté étaient à leur plus haut niveau.

Il a rappelé dans ce sens que 545 projets ont été réalisés au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad depuis le lancement de l’INDH pour un coût total d’environ 898 millions de dirhams (MDH), avec une contribution de l’Initiative à hauteur de 459 MDH, faisant savoir que ces projets ont profité à plus de 380.000 personnes.

M. El Jamai a également mis l’accent sur la troisième phase de l’INDH (2019-2023) et ses quatre programmes tendant à préserver la dignité et à améliorer les conditions de vie selon la dynamique impulsée depuis 2005, et à bâtir l’avenir en s’attaquant directement aux principaux freins au développement humain tout au long des étapes de la vie.

Revenant sur la thématique retenue pour la célébration de l’anniversaire de l’INDH, il a relevé l’impact négatif généré par la pandémie du Covid-19 sur de nombreux secteurs, particulièrement celui de l’éducation, mettant en avant l’importance accordée par l’INDH à la généralisation de l’accès à l’enseignement préscolaire, notamment dans les zones rurales, à la lutte contre la déperdition scolaire et à l’amélioration des conditions de scolarité au profit des enfants issus de familles vulnérables.

“Face à cette situation, et dans le cadre des efforts déployés pour la lutte contre les inégalités en matière d’éducation et pour la contribution au renforcement du capital humain, l’INDH a engagé une série d’interventions liées au domaine de l’éducation, notamment à travers son quatrième programme dédié à l’impulsion du capital humain des générations montantes”, a-t-il dit.

Selon des explications fournies lors de cette rencontre par la responsable de la Division de l’action sociale (DAS) à la préfecture d’Oujda-Angad, Hafida El Handouz, un total de 84 projets-INDH ont été programmés au niveau de cette préfecture durant la période 2019-2020 pour un investissement global de 69,49 MDH. Le taux de réalisation a atteint 95 pc.

Pour ce qui est des projets du quatrième programme de l’INDH, elle a précisé qu’ils sont au nombre de 26 pour un coût de 10,86 MDH, mettent l’accent à cet égard sur la création de 19 unités d’enseignement préscolaire en milieu rural et l’acquisition de 11 bus de transport scolaire en 2019-2020.

Mme El Handouz a aussi souligné les interventions de l’INDH visant le soutien financier et l’équipement des maisons d’étudiants et d’étudiantes “Dour Talib(a)”, la sensibilisation au respect des mesures anti-Covid dans le milieu scolaire et le financement de l’Initiative royale “Un million de cartables” pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.

Elle a par ailleurs fait remarquer qu’un programme de soutien scolaire étalé sur trois ans et qui profitera aux élèves du primaire du milieu rural et périurbain est en cours d’étude avec pour objectif de renforcer les capacités cognitives et les apprentissages des élèves.

De son côté, le directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib a passé en revue les différentes mesures prises dans le secteur de l’éducation au niveau de la région depuis le début de la pandémie et la contribution des différents partenaires, y compris l’INDH, pour assurer la continuité pédagogique.

Le responsable de la Direction régionale au Plan de l’Oriental a présenté, quant à lui, les résultats d’une étude réalisée par le Haut commissariat au Plan en partenariat avec l’UNICEF sur l’impact de la Covid-19 sur la situation des enfants, notamment en ce qui concerne le suivi de l’enseignement à distance.

Les recommandations faites à cette occasion ont porté notamment sur les efforts à déployer pour le développement de l’enseignement à distance, la réduction des inégalités en matière d’accès et de vulgarisation des outils pédagogiques de l’e-learning, le renforcement des programmes de soutien scolaire et l’investissement dans les ressources humaines via des formations sur l’utilisation des nouvelles technologies.