Oujda: grande adhésion du personnel de l’enseignement à la campagne de vaccination anti-Covid

mercredi, 3 février, 2021 à 19:18

Oujda – La campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) du personnel de l’Education nationale au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad connaît une grande adhésion des cadres pédagogiques, administratifs et techniques âgés de 45 ans et plus.

Lors de cette opération, qui a démarré lundi dernier et qui se poursuivra jusqu’au 8 février courant, quelque 3.613 membres de la famille de l’enseignement vont recevoir la première dose du vaccin.

Les cadres et les employés qui vont bénéficier de la première phase de cette vaste campagne de vaccination, conformément aux critères établis par le ministère de la Santé, sont répartis entre 173 établissements d’enseignement public, tous cycles confondus, et 87 établissements du privé.

Deux centres de vaccination ont été aménagés pour cette opération à laquelle ont été mobilisés, dans le cadre d’une parfaite coordination entre les autorités locales et sanitaires, tous les moyens humains et logistiques à même d’assurer son bon déroulement.

Au centre de vaccination Ibn Khaldoun, des membres du personnel de la santé ainsi que des bénéficiaires ont été unanimes à souligner, dans des déclarations à la MAP, le bon de déroulement de cette opération et le strict respect des mesures préventives en vigueur pour enrayer la propagation du virus.

L’organisation et l’accueil dans ce centre sont parfaits et l’opération de vaccination se déroule dans un esprit de responsabilité et de forte mobilisation des différents intervenants, a indiqué Chtougui Ammar, cadre enseignant dans un lycée.

’’Je viens de recevoir ma première dose du vaccin et je remercie l’ensemble des personnes qui veillent avec professionnalisme au bon déroulement de cette opération’’, a-t-il dit, appelant les citoyens à adhérer massivement à cette campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 afin de stopper cette épidémie et ses effets négatifs.

De son côté, la responsable du centre de vaccination, Bendali Meryem, a relevé que tous les moyens humains et logistiques sont mis en place pour le déroulement de cette opération de manière fluide et réussie, et ce dans le respect total des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes dans l’objectif d’endiguer la propagation du virus, notamment le port du masque et la distanciation physique.

Elle a mis l’accent à cette occasion sur l’importance de la participation des citoyens à cette campagne d’envergure dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Au niveau de la région de l’Oriental, 9.815 membres de la famille de l’éducation et de la formation vont bénéficier de la vaccination lors de la première phase de la campagne. Ils sont répartis entre les Directions provinciales d’Oujda-Angad (3613), Taourirt (852), Jerada (494), Figuig (468), Nador (1881), Driouch (399), Guercif (751) et Berkane (1357).

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne se déroulera ainsi de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de plus de 17 ans.