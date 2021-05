Oujda: Un individu interpellé pour son implication présumée dans un vol avec effraction à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent (DGSN)

lundi, 31 mai, 2021 à 23:10

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda ont interpellé, lundi après-midi, un individu âgé de 18 ans pour son implication présumée dans un vol avec effraction à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent.

Les services de la préfecture de police d’Oujda avait procédé, aux premières heures de ce lundi, à la constatation d’un vol avec effraction à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent d’une somme de 120.000 dh, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de recherches et d’investigations ont permis d’identifier la personne impliquée dans cette affaire et de procéder à son arrestation dans la ville d’Ain Bni Mathar.

En poursuivant les recherches et investigations réalisées, les éléments de la police judiciaire d’Oujda ont pu, en coordination avec leurs homologues de la ville de Bouarfa, saisir la majeur partie des fonds subtilisés lors de cet acte criminel et que le prévenu gardait à son domicile à Bouarfa afin de les utiliser pour réaliser une opération d’immigration clandestine en compagnie d’une autre personne, qui a été également arrêtée dans le cadre de cette même affaire, ajoute la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête diligentée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, ainsi que ses motifs et mobiles, a conclu la DGSN.