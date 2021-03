Oujda: un individu placé sous surveillance médicale met fin à ses jours

samedi, 6 mars, 2021 à 15:49

L’ouverture du Consulat jordanien dans la ville marocaine de Laâyoune reflète la ferme conviction du Royaume hachémite de Jordanie en la justesse de la cause marocaine et sa conformité avec la légitimité internationale ainsi que les réalités politique, économique et sociale dans les provinces du Sud du Royaume, a indiqué le professeur universitaire jordanien Jamal Chalabi.