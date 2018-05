Oujda: Lancement de la semaine Emploi pour l’étudiant

mardi, 8 mai, 2018 à 22:59

Oujda – L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a donné, mardi à Oujda, le coup d’envoi de la semaine Emploi pour l’étudiant, visant à créer un espace d’information et d’échange entre étudiants et acteurs socio-économiques.