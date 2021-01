Oujda : les personnes âgées convergent vers les centres de vaccination contre la Covid-19

dimanche, 31 janvier, 2021 à 10:05

Oujda – Les personnes âgées de plus de 75 ans continuent de converger vers les centres de vaccination mis en place au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad pour recevoir la première dose du vaccin anti-coronavirus.

Les centres de vaccination ont commencé vendredi l’opération de vaccination de cette catégorie de la population, et ce dans le strict respect du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Cette opération s’inscrit dans le sillage de la campagne nationale de vaccination anti-coronavirus, lancée jeudi par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et dont la première phase cible le personnel en première ligne, notamment de la santé et de l’éducation nationale, ainsi que les pouvoirs publics et les personnes âgées de plus 75 ans.

A l’instar des autres provinces et préfectures du Royaume, d’importants moyens humains, logistiques et techniques ont été mobilisés au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad pour assurer le bon déroulement de cette vaste campagne.

Une équipe de la MAP s’est rendue samedi dans un centre de vaccination situé au quartier Lazari à Oujda où elle a recueillie des témoignages sur les préparatifs engagés pour réussir cette opération de vaccination, les conditions d’accueil des bénéficiaires et les étapes de vaccination.

Dans ce centre toutes les mesures ont été prises pour réunir l’ensemble des conditions requises pour réserver un accueil adéquat et de qualité à cette catégorie de la population, a assuré Dr Nadia Najai qui a mis l’accent dans ce sens sur la mobilisation d’une équipe composée du personnel de la santé, des autorités locales et du Croissant rouge marocain.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que l’opération de vaccination au profit des personnes âgées de plus 75 ans, qui sont nombreux à venir pour prendre la première dose du vaccin, se déroule en quatre étapes, à savoir l’accueil, l’enregistrement, la vaccination et enfin l’observation.

Concernant cette dernière étape, elle a fait savoir que les personnes vaccinées doivent être surveillées au moins 15 minutes, avant de quitter le centre de vaccination, pour déceler tout effet indésirable immédiat.

Approchés par la MAP, des bénéficiaires de cette opération ont fait part de leur satisfaction des conditions d’accueil et de déroulement de l’acte de vaccination, notant que la vaccination est le meilleur moyen pour se protéger et protéger les autres contre le nouveau coronavirus.

Munis de leurs masques, ils ont tenu par la même occasion à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute et constante sollicitude royale et la bienveillance humaine dont le Souverain ne cesse d’entourer l’ensemble des composantes du peuple marocain.

A rappeler que la campagne de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad avait débuté jeudi soir avec la vaccination d’un groupe de personnel de la santé.

Pour la première phase de cette opération de grande envergure, six centres de vaccination ont été aménagés et équipés des moyens nécessaires.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.