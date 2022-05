Oujda : l’UMP célèbre la Journée internationale de l’Arganier

dimanche, 8 mai, 2022 à 16:38

Oujda – La Faculté des sciences relevant de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda organise, le 10 mai courant, une journée portes ouvertes en célébration de la Journée internationale de l’Arganier.

Cet événement, placé sous le thème “L’arganiculture dans l’Oriental : Un moyen pour faire face aux changements climatiques”, est organisé en collaboration avec la Direction régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de l’Oriental, à l’initiative de l’équipe de recherche “Horticulture, paysage et foresterie” du Laboratoire d’amélioration de la production agricole, biotechnologie et environnement.

Les activités programmées, qui auront lieu sous forme de stands sur l’esplanade devant le bloc de recherche de la Faculté des sciences, auront pour but de mettre en exergue les travaux de recherche menés sur l’arganier de l’Oriental depuis plus d’une vingtaine d’années au sein de l’UMP, indique un communiqué de l’université.

Cette journée cible les universitaires, les acteurs socioéconomiques et également le grand public, précise le communiqué.

D’autres activités seront organisées en parallèle, notamment une opération de plantation symbolique de deux arganiers au centre e-Learning à l’UMP, et la livraison de 3.000 plants d’arganiers à la Direction régionale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de l’Oriental, dans le cadre de la convention signée entre l’UMP, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), les Eaux et forêts et la province de Berkane.

Il s’agit aussi de la livraison de 130 plants d’arganiers à planter, à raison de trois pieds, dans tous les établissements de l’UMP et les 39 lycées de la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Berkane, en plus de la livraison de 3 plants greffés d’arganier à planter au siège de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental.