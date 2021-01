Oujda : L’UMP à l’heure des Journées internationales de l’intelligence artificielle

jeudi, 21 janvier, 2021 à 22:30

Oujda – «Intelligence Artificielle, Data et Ethique» est le thème de la 3ème édition des Journées internationales de l’intelligence artificielle, organisée par l’Université Mohammed Premier d’Oujda (UMPO) avec ses partenaires dans le cadre de ses activités scientifiques.

Les travaux de cette rencontre en ligne de deux jours, qui ont débuté jeudi, connaissent la participation de plusieurs experts, scientifiques et chercheurs chevronnés venus d’horizons différents pour créer un espace de débats et partager les résultats des recherches les plus récentes autour de l’Intelligence Artificielle (IA) et de ses différents domaines et aspects.