Oujda: Ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les circonstances ayant mené un policier à se mettre intentionnellement en danger (DGSN)

mercredi, 18 avril, 2018 à 16:14

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda a ouvert, mercredi, une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances ayant mené un policier à se mettre intentionnellement en danger, en tirant une balle de son arme de service sur le côté gauche du torse, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l’enquête, le policier en question, hors de service, se trouvait dans sa voiture garée devant son domicile personnel lorsqu’il a tiré une balle de son arme de service en direction du côté gauche de son torse, avant d’aviser son épouse qui a, à son tour, notifié les services de sûreté de l’incident, précise la DGSN.

Le policier blessé a été transféré à l’hôpital universitaire d’Oujda pour recevoir les soins nécessaires et son état de santé semble stable, ajoute la même source, notant que les recherches et investigations se poursuivent afin de déterminer les raisons et circonstances qui l’ont amené à commettre cet acte, ajoute la même source.