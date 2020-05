Oujda : Le personnel médical mobilisé pour renflouer les stocks de sang

samedi, 9 mai, 2020 à 21:16

Oujda – Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Oujda a accueilli, jeudi et vendredi, une opération de don de sang ayant connu une forte adhésion du personnel médical, en vue de contribuer à renflouer les stocks de cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette campagne, nocturne pour les besoins du ramadan, a été organisée par le Centre régional de transfusion sanguine en partenariat notamment avec l’Association des médecins résidents et anciens résidents d’Oujda (AMRO), afin de combler le déficit enregistré dans les stocks de sang et de produits dérivés.

Dans une déclaration à la MAP, Sanae Ismail, médecin au Centre régional de transfusion sanguine, a affirmé que ce centre connaît une sérieuse baisse du niveau des stocks, liée à la situation de confinement nécessaire à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Cette situation coïncide avec le mois sacré du Ramadan où les gens ne peuvent pas donner leur sang le jour et où les campagnes, menées habituellement de nuit en cette période et organisées dans les mosquées ou les établissements publics, ne sont plus possibles en raison des exigences de l’état d’urgence sanitaire, a-t-elle expliqué.

Tout cela a impacté fortement les stocks dont l’état est devenu critique, a-t-elle relevé, notant que cette campagne s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à remédier à cette situation.

De son côté, Mohamed El Hafaoui, vice-président de l’AMRO, a souligné l’importance de ce genre d’initiatives pour aider à combler le déficit en poches de sang et produits sanguins, ajoutant que le corps médical et les professionnels de la santé ont tenu à contribuer à cet effort et participer à cet acte citoyen et de solidarité.

Beaucoup de patients dépendent du don de sang, qu’il s’agisse de cas d’urgence ou de maladies chroniques, a-t-il souligné, ajoutant que cette initiative devrait connaître la participation de plus de 250 donneurs.