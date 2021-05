Oujda: poursuite de la campagne de sensibilisation des enfants à la sécurité routière

dimanche, 9 mai, 2021 à 19:12

Oujda – La campagne de sensibilisation des enfants à la sécurité routière menée par l’Agence régionale de la sécurité routière de l’Oriental se poursuit au niveau de la vile d’Oujda.

Après le centre Annasr de l’enfant en situation de handicap qui a accueilli une manifestation éducative visant à sensibiliser les enfants à besoins spécifiques au code de la route et aux règles et comportements de la sécurité routière, la campagne a visité, samedi, les enfants de l’Association musulmane de bienfaisance au complexe social Ennajd d’Oujda.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions de sensibilisation et d’éducation routière destinées aux enfants âgés de moins de 14 ans, une catégorie qui représente 10 pc des victimes mortelles des accidents de la route, selon les statistiques de 2015.

Il vise également, selon un communiqué des organisateurs, à instaurer chez l’enfant les bonnes règles de conduite à adopter sur la route, que ce soit en voiture, à vélo, en tant que piéton ou face à un panneau de signalisation.

Cette action d’éducation routière qui s’est articulée autour de l’encadrement d’un atelier théorique sur les règles de la circulation routière, suivi d’une compétition de signalisation routière, a été enrichie par la présentation et l’animation de chansons de sensibilisation aux dangers relatifs aux accidents de la route.

Cette initiative qui s’est déroulée dans une ambiance de joie a été marquée par la distribution de cadeaux pour les gagnants de la compétition, ainsi que la délivrance d’attestations de participation et de permis symboliques à l’ensemble des participants, précise la même source.

L’action a été organisée en collaboration avec la Fondation «Boustan Al Anachid» de Rabat, l’Association Bachair El Khair sociale, culturelle et sportive d’Oujda, et le Syndicat marocain du théâtre et des travailleurs du cinéma et de la télévision-Section provinciale d’Oujda.