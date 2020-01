Oujda : Réunion de communication autour du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027

mercredi, 22 janvier, 2020 à 10:09

Oujda– Le siège de la Wilaya de l’Oriental a accueilli, mardi, une réunion de communication et de sensibilisation autour du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, lancé par SM le Roi Mohammed VI pour une enveloppe de 115,4 milliards de dirhams (MMDH).

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a souligné que ce programme est le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi et traduit la volonté du Souverain de poursuivre la politique des barrages et infrastructures hydrauliques afin de renforcer et diversifier les ressources d’approvisionnement, accompagner la hausse de la demande, garantir la sécurité hydrique du Royaume et lutter contre les effets des changements climatiques.