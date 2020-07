Oujda : Saisie de 530 kg de chira (DGSN)

vendredi, 17 juillet, 2020 à 19:57

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 28,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2020, contre 22,8 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration.