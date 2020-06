Oujda : Un webinaire examine les perspectives d’une université marocaine intelligente, le 15 juin

jeudi, 11 juin, 2020 à 14:30

Oujda – «Des universités marocaines intelligentes : premiers défis pour le millénaire» est le thème d’un webinaire interactif qu’organise, le 15 juin courant, l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, avec la participation de professeurs universitaires, experts et chercheurs du Maroc et de l’étranger.

Cette rencontre débattra des solutions et opportunités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine de l’enseignement supérieur, que ce soit au niveau pédagogique, de la recherche ou de la gestion, et mettra l’accent sur la nécessité d’intégrer les nouveaux outils technologiques dans ce domaine, indique un communiqué de l’UMP.

Si certains projets d’universités intelligentes ont déjà été lancés dans certains pays du monde arabe, qu’il s’agisse des portails électroniques des universités, de la mise en place de l’enseignement à distance ou de la formation interactive, il n’en reste pas moins que ces expériences découlent d’initiatives isolées, et non d’un grand projet institutionnel capable de fournir les moyens financiers, organisationnels et techniques indispensables pour ce chantier, fait remarquer le communiqué.

De même, ces initiatives manquent le plus souvent de continuité et de capitalisation de l’expérience. En effet, plusieurs projets de ce genre s’arrêtent en cas de changements dans les équipes chargées de la gestion des institutions et des services de l’université, poursuivent les organisateurs.

Cette rencontre interactive, prévue à partir de 13h00 (HL), débattra de cette problématique et examinera le rôle des nouvelles technologies non seulement pour moderniser l’enseignement supérieur mais aussi pour surmonter les obstacles et dysfonctionnements auxquels se heurtent les universités, en particulier les contraintes d’ordre économique.