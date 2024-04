Des Ouléma participant aux causeries religieuses prennent connaissance du bilan de l’opération humanitaire ordonnée par SM le Roi en faveur des Palestiniens à Gaza et à Al Qods

jeudi, 4 avril, 2024 à 21:42

Rabat – Une délégation d’Ouléma participant aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan s’est rendue jeudi au siège de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à Rabat pour prendre connaissance du bilan de l’opération humanitaire lancée, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods.

Lors de cette visite, qui s’est déroulée en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, et de l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, le coordinateur des programmes et projets de l’Agence à Al-Qods, Ismail Ramli, qui intervenait par visioconférence depuis la ville sainte, a présenté le bilan de cette opération humanitaire.

Dans son exposé, il a évoqué le déroulement et la consistance de cette opération, qui a permis l’acheminement par voie terrestre à Gaza de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des produits de première nécessité, destinées à la population de Gaza, outre la distribution à Al Qods de 2.200 paniers alimentaires au profit de près de 2200 familles bénéficiaires et 1.000 repas quotidiens au profit des orphelinats, des centres d’hébergement, les maisons du Coran, les hospices, les services hospitaliers outre l’organisation de repas collectifs de rupture du jeûne du Ramadan offerts gracieusement dans les esplanades de la Mosquée Al-Aqsa, de Selouane, de Bayt Hanina, de Shaafate ainsi que des localités enclavées situées en dehors du mur, dont Nabi Samuel, Al-Ayzariah et Qalandiya.

Dans le cadre de cette opération humanitaire, la cellule de vigilance pour le suivi des cas d’urgence à l’hôpital “Croissant Rouge” à Al Qods a été équipée de matériel informatique, d’unités centrales (ordinateurs), d’une unité centralisée d’Internet, de grands écrans d’affichage, de tablettes électroniques, d’équipements de communication mobiles, de bouteilles d’oxygène et d’autres matériels. Cette opération, qui s’est déroulée en présence de représentants de l’Association des hôpitaux d’Al Qods-Est, a vu aussi la distribution de 50 Kits ambulanciers contenant 42 articles d’équipements et des médicaments pour les cas d’urgence.

Un important dispositif logistique a été mobilisé pour assurer la réussite de cette opération humanitaire d’envergure qui a également permis la création d’opportunité de travail ponctuel pour plus 100 jeunes Maqdessis des deux sexes.

Au cours de leur déplacement au siège de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, les membres de la délégation ont également visité une exposition d’art marocain de calligraphie et de décoration célébrant les vertus d’Al Qods, sous le thème “Hymnes des Lettres d’Al-Aqsa à Al-Aqsa”, organisée avec le soutien de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif jusqu’à la fin du mois de Ramadan. Cette exposition, qui connaît la participation de 21 calligraphes marocains, met en lumière l’héritage culturel et spirituel de la ville sainte.

Dans une déclaration à la presse, M. Cherkaoui a souligné que cette visite a été l’occasion pour la délégation des Ouléma de prendre connaissance du bilan de distribution des aides humanitaires aux populations palestiniennes. Pour lui, il s’agit d’une opération qualitative sans précédent qui a insufflé de l’espoir chez les Palestiniens.

De son côté, le représentant du porte-parole de la confrérie Qadiriya au Sénégal, Abderrahmane Konta, a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réussi à rassembler, à travers la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, 38 pays du Continent, soulignant que les efforts du Souverain constituent un modèle à suivre pour tous les pays musulmans afin de fédérer la Oumma et réaliser son unité.

M. Konta a également exprimé son admiration pour l’initiative Royale qui a permis l’acheminement des aides humanitaires à Gaza et aux autres territoires palestiniens par voie terrestre, témoignant ainsi de la force des liens qui unissent le peuple marocain à la Palestine.

Pour sa part, l’imam et prédicateur de l’Autorité générale des Waqfs dans la région de Zouara, en Libye, Moussa Al Karaoui, s’est félicité de cette visite qui a permis à la délégation de comprendre l’importance des aides livrées par voie terrestre à Gaza et à la ville Sainte, soulageant ainsi les souffrances du peuple palestinien dans cette épreuve difficile.