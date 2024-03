Ouverture de la 4ème session scientifique de communication de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains

mardi, 19 mars, 2024 à 13:13

Rabat – La 4ème session scientifique de communication de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains s’est ouverte, mardi à Rabat, avec la participation d’une pléiade de Ouléma, d’universitaires, ainsi que de plusieurs membres de la Fondation au Maroc et en Afrique.

Placée sous le thème “L’école Ash’arite et les doctrines juridiques: L’harmonie scientifique et méthodologique au service des finalités de la religion”, cette session vise à mettre en exergue le rôle de l’école Ash’arite sunnite dans la préservation des finalités de la religion et la prévention contre le radicalisme et l’extrémisme, en soulignant les caractéristiques de la doctrine Ash’arite et ses particularités ainsi que les aspects de complémentarité et d’harmonie entre le dogme acharite sunnite et les doctrines juridiques.

Cet évènement, qui intervient en application des recommandations du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, tend également à mettre l’accent sur les spécificités des doctrines juridiques sunnites, dotées de règles et principes à même de promouvoir la tolérance doctrinale, ainsi que les efforts des Ouléma africains au service des doctrines Ash’arite et juridiques sunnites.

Cette session scientifique s’inscrit aussi dans le cadre du programme d’action de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains et son choix méthodologique pertinent, prônant l’organisation de sessions scientifiques de communication, encadrées par les Ouléma membres de la Fondation et leurs homologues du Royaume pendant le mois béni de Ramadan de chaque année, et ce dans le but de contribuer à la consolidation et à la protection des constantes religieuses africaines communes.

Au programme de cette session scientifique de deux jours, plusieurs conférences portant notamment sur la doctrine Ash’arite et la préservation des finalités de la religion, les doctrines juridiques et les règles de doctrine communes.