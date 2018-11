Ouverture à Agadir du 7ème Salon national de l’économie sociale et solidaire

vendredi, 9 novembre, 2018 à 14:57

Agadir -Le Salon national de l’économie sociale et solidaire a ouvert ses portes vendredi à Agadir, en présence du Chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, et du ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, avec la participation de plus de 600 coopératives et 40 exposants internationaux.