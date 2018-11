Ouverture à Dakar du Forum International sur la Paix et la Sécurité en Afrique, avec la participation du Maroc

lundi, 5 novembre, 2018 à 13:57

Dakar- Les travaux du forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui souffle cette année sa cinquième bougie, se sont ouverts lundi au centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio (près de 30 km de la capitale sénégalaise), sous la présidence du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall.

Placée sous le thème ”Paix et Sécurité en Afrique : enjeux de stabilité et de développement durables”, cette édition est marquée, pour la première fois, par l’introduction d’un thème relatif aux droits humains dans le programme de la manifestation.

Le Maroc est représenté à ce forum par une délégation comprenant, notamment, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Barrada et l’attaché militaire près l’ambassade du Royaume au Sénégal, outre les experts de l’OCP Plicy Center, Mohammed Loulichki et Abdelhak Bassou, et le professeur universitaire et président de l’Observatoire marocain sur l’extrémisme et la violence, El Mostafa Rezrazi.

Le Forum, organisé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avec la collaboration scientifique du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) du Sénégal et de la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS), mettra en exergue “les liens interdépendants et indissociables entre paix et sécurité, développement et droits de l’homme, trois piliers qui fondent autant qu’ils aiguillonnent l’action et l’engagement du Sénégal au plan international”, selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères.

L’introduction des droits humains dans les thématiques du 5è Forum est liée à la volonté de créer un lien entre la paix et la sécurité avec le respect des droits de l’homme, avait souligné le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba.

Plus de 600 participants représentant les autorités politiques, le corps diplomatique, des services de défense et de sécurité, des universitaires ainsi que des membres de la société civile et des collectivités locales, sont attendus au Forum de Dakar.

Le programme prévoit trois séances plénières, assorties chacune de trois ateliers et d’une conférence.

Les séances plénières porteront sur les thèmes “Droits, justice et libertés face aux enjeux sécuritaires”, “Enjeux de l’opérationnalisation du lien entre développement et sécurité durables” et “Perspectives de coopérations internationales dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent”.

Des conférences au programme du Forum se pencheront sur les thèmes suivants : “Systèmes judiciaires et sécurité : Quelles coopérations régionales et internationales ?”, “Sécurité et développement en Afrique : quelles coopérations pour une paix durable” et “Réforme de l’Union Africaine (UA) et partenariats multilatéraux : comment faire évoluer les appuis aux opérations de paix africaines ?”.

Le Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique est né, rappelle-t-on, de la volonté des chefs d’Etat et de gouvernement africains, réunis au Sommet de l’Elysée en décembre 2013.