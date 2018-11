Ouverture à Tanger de la 11ème édition du Forum MEDays

jeudi, 8 novembre, 2018 à 7:36

Tanger – Les travaux de la 11ème édition du Forum MEDays se sont ouverts, mercredi soir à Tanger, sous le thème “A l’ère de la disruption: bâtir de nouveaux paradigmes”, avec la participation de plus de 150 intervenants de haut niveau venus du monde entier.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition revient sur les mutations et les ruptures visibles à l’échelle internationale sur le plan diplomatique, économique et sociétal, et leur impact sur l’Afrique et les pays du Sud et traite des grands enjeux régionaux et globaux dans un contexte marqué par l’évolution et la transformation des paradigmes.

Les angles principaux de réflexion, d’échange et de débat du Forum porteront ainsi sur l’intégration régionale et continentale, les défis sécuritaires en Afrique, les nouvelles dynamiques de coopération, et les enjeux économiques et diplomatiques face aux disruptions de l’ordre international. Les nouveaux modèles de développement pour le Maroc seront abordés dans le cadre d’un environnement régional africain en pleine transformation à travers la récente signature de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECA), mais aussi les discussions d’adhésion du Maroc à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays, Brahim Fassi Fihri, s’est arrêté sur le thème de la présente édition, notant que le mot “Disruption” s’est imposé pour expliquer à quel point le monde paraît aujourd’hui plus imprévisible.

“Nous assistons à un renversement des grilles de lecture traditionnellement mises en avant. En matière de relations internationales, cette disruption, une rupture nette qui oblige à la recomposition, est particulièrement sensible”, et dont la portée contient en elle le danger de rendre encore plus difficiles les solutions aux conflits régionaux où s’entrechoquent les intérêts, a-t-il dit, relevant que dans ce monde, pourtant, il y a des opportunités à saisir à différentes échelles d’action.

Dans ce contexte, M. Fassi Fihri a fait savoir que le Maroc a choisi sa voie, une voie africaine telle qu’elle a été tracée par son retour au sein de l’Union africaine mais aussi l’accord de principe reçu à son entrée dans la communauté ouest-africaine la CEDEAO, de même qu’il choisi la voie du dialogue inclusif autour des sujets politiques et économiques internationaux et de l’ouverture économique, pour des investissements internationaux moteurs de développements, notamment dans les secteurs industriels et des nouvelles énergies.

Comme chaque année, le forum MEDays sera au service de ce dialogue, proposant un diagnostic sur le monde actuel mais aussi des échanges visant à promouvoir, solutions et initiatives, pour forger un nouvel universalisme au bénéfice des nations en développement, a-t-il affirmé, ajoutant que ce forum est aussi le lieu pour parler de ce nouveau monde qui vient et dans lequel les pays du Sud voudront prendre toute leur place.

D’autre part, le fondateur du Forum MEDays a tenu à saluer humblement une récente disruption, portée par SM le Roi Mohammed VI, celle de tendre la main à l’Algérie, en proposant la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les “différends conjoncturels” entre les deux pays, soulignant qu’il est temps que Marocains et Algériens, membres d’une même communauté de Destin, puissent enfin se retrouver et échanger les yeux dans les yeux, dans l’intérêt des deux Peuples frères.

De son côté, l’ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, est revenu sur les ateliers réflexion autour de l’initiative Maroc-CEDEAO organisés en amont de l’ouverture du Forum MEDays, affirmant que l’ensemble des intervenants se sont accordés sur la légitimité de la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO, ainsi que la permanence et la densité des liens liant le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest.

“Nous devons être responsable d’un processus d’adhésion exemplaire, inclusif et transparent”, a-t-il dit, relevant que ce processus doit être discuté et partagé auprès des populations de l’Afrique de l’ouest, et du Maroc, par des leaders politiques, des médias et des institutions de recherches afin de diffuser des informations scientifiques vérifiées sur les enjeux et les opportunités d’une communauté économique à 16 pays.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la remise du Prix MEDays à la présidente du Conseil des femmes d’affaires arabes, Cheikha Hissa Saad Al Abdullah Salem Al Sabah, en reconnaissance des efforts de cette femme d’exception en faveur de la promotion de la cause féminine dans le monde arabe et en Afrique, mais aussi du développement de l’entrepreneuriat féminin comme levier de développement durable et du rôle de la femme comme une force invincible dans les instances décisionnelles au niveau régional et international.

Plateforme de réflexion mais aussi d’action, le Forum MEDays 2018 rassemble experts et officiels aux côtés de 3.500 participants autour de trois grandes initiatives pour structurer des coopérations Sud-Sud et Nord-Sud mutuellement bénéfiques: une série de workshops “Maroc-CEDEAO”, une initiative Chine-Afrique et une initiative méditerranéenne.