Ouverture des candidatures aux bourses de mérite, de la Fondation OCP et d’excellence de l’Ambassade de France

jeudi, 2 juillet, 2020 à 10:57

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement des candidatures aux bourses de mérite, de la Fondation Office Chérifien des Phosphates (OCP) ainsi que d’excellence délivrée par l’Ambassade de France.

“Dans le cadre des efforts destinés à stimuler l’excellence académique, le ministère informe les élèves des classes préparatoires des écoles supérieures qui intégreront les écoles et instituts supérieurs d’ingénierie et du commerce français que l’opération de candidature pour bénéficier de la bourse de mérite, de la bourse de la Fondation OCP et de la bourse d’excellence délivrée par l’Ambassade de France au titre de l’année 2020 a été lancée et se poursuivra jusqu’à mardi 15 septembre 2020”, indique le ministère dans un communiqué.

Et de poursuivre que l’opération de candidature se fera à partir du portail des classes préparatoires des écoles supérieures http://www.cpge.ac.ma/Cand/DepotBM.aspx, appelant les candidats (tes) qui souhaitent bénéficier de ces bourses à remplir les demandes dans les délais prévus.

Pour plus d’informations, le ministère appelle à consulter les textes juridiques régissant la bourse de mérite sur le portail électronique: www.cpge.ac.ma.