Ouverture des 2èmes assises du développement de la province d’Assa Zag

samedi, 12 mai, 2018 à 10:57

“En Afrique, le Maroc a réalisé des avancées remarquables en termes de développement économique et de croissance, ce qui implique l’existence de plus en plus d’opportunités pour l’Australie en termes de commerce et d’investissements”, a souligné Mme HK Yu, la nouvelle Directrice de la Division Moyen-Orient et Afrique au ministère australien des Affaires étrangères.