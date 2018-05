Ouverture d’un enquête judiciaire au sujet d’une vidéo montrant une femme victime d’une escroquerie de la part des individus dont un prétend être proche de hautes sphères

mercredi, 30 mai, 2018 à 16:28

Rabat – Le Procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête par la Brigade judiciaire de la Gendarmerie Royale de Temara au sujet d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant une femme qui a été victime d’une escroquerie de la part des individus dont un prétend être proche de hautes sphères.

Suite à la diffusion sur des réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle une femme dit avoir été victime d’escroquerie de la part des individus dont un prétend être proche de hautes sphères, une enquête judiciaire a été ouverte par la Brigade judiciaire de la Gendarmerie royale de Temara pour déterminer la véracité du contenu de cette vidéo et élucider les circonstances de cette affaire, dont celles concernant l’enregistrement de l’un des mis en cause, paru dans cette vidéo à l’intérieur d’une maison, indique, mercredi, un communiqué du Procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat.

Les investigations préliminaires menées par la Brigade judiciaire de la Gendarmerie royale ont permis l’arrestation de deux des mis en cause, alors que les recherches se poursuivent pour appréhender les autres personnes impliquées, ajoute le communiqué.

Une fois achevée l’enquête, les mesures légales appropriées seront prises à l’encontre de chaque suspect, précise-t-on de même source.