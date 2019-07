Ouverture d’une enquête au sujet d’un accident d’autobus provoqué par trois individus à Casablanca (DGSN)

lundi, 29 juillet, 2019 à 10:26

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, dimanche soir, une enquête sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances dans lesquelles trois individus, dont deux délinquants mineurs, ont mis en danger la sécurité des passagers d’un autobus en provoquant un accident de la circulation.

Les suspects avaient eu une dispute avec le conducteur de l’autobus reliant la plage Ain Diab et le quartier Salmia à Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le chauffeur a arrêté le véhicule pour aller demander l’intervention des éléments de la police. Toutefois, l’un des mineurs a décidé de conduire l’autobus sur une courte distance provoquant ainsi un accident qui a causé de légers dégâts matériels, explique la DGSN.

Les trois mis en cause ont été interpellés et l’adulte a été placé en garde à vue, alors que les deux mineurs ont été mis sous surveillance, ajoute la même source, notant que le chauffeur et certains occupants du véhicule, dont aucun n’a été blessé, ont été auditionnés par la police.