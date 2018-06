Ouverture d’une enquête sur l’agression par des individus cagoulés d’un homme et d’une femme près de Safi

Rabat -Le Procureur général du Roi près la cour d’appel de Safi a annoncé l’ouverture d’une enquête par les services de la Gendarmerie Royale de cette ville, sous la supervision du parquet, sur les circonstances de l’enregistrement d’une vidéo montrant un homme et une femme agressés par un groupe d’individus cagoulés dans les environs de Safi.

Suite à la diffusion sur des réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle on voit un groupe d’individus cagoulés en train d’agresser un homme et une femme dans la ville de Safi, les services de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête sur cette affaire sous la supervision du parquet afin d’arrêter les personnes impliquées dans cet acte et de prendre les mesures légales nécessaires, indique, vendredi, un communiqué du Procureur général du Roi près la cour d’appel de Safi.