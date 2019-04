Ouverture d’une instruction judiciaire au sujet de présomptions d’actes de corruption qui auraient entaché les marchés publics entre 2006 et 2012 (FAR)

vendredi, 5 avril, 2019 à 17:59

Rabat – Une instruction judiciaire a été ouverte suite aux éléments d’information sur des faits survenus entre 2006 et 2012 et portant sur des présomptions d’actes de corruption qui auraient entaché les marchés publics, a indiqué vendredi l’État Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Il sera procédé, dans ce cadre, à l’audition de l’ensemble des personnes ayant relation avec cette affaire dont un ancien officier ayant exercé au service de santé militaire, a souligné l’État-major des FAR dans un communiqué.

Les investigations seront menées à l’effet d’établir les faits précis se rapportant à cette affaire et ce conformément aux dispositions réglementaires et judiciaires en vigueur, a précisé la même source.