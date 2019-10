Ouverture des inscriptions à la 12e édition du Forum international MEDays, prévue du 13 au 16 novembre à Tanger

jeudi, 3 octobre, 2019 à 15:21

Rabat- Les inscriptions à la douzième édition du Forum international MEDays, qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain à Tanger, sous le thème “Crise Globale de Confiance : Faire Face aux Incertitudes et à la Subversion”, sont désormais ouvertes sur le site www.medays.org, annonce l’Institut AMADEUS, initiateur de cet événement.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Forum MEDays 2019 se penchera sur l’ensemble des questions liées à l’élément humain face aux multiples crises et fractures actuelles dans un contexte global d’incertitude, indique l’Institut dans un communiqué.

Le paradoxe de la croissance démographique versus le déclin de l’humanisme sera au cœur des sujets traités par des intervenants de renommée mondiale à travers l’analyse de la crise globale ambiante, de la perte de confiance, et de l’instabilité qui en découlent, ainsi que la montée de la subversion apparaissant tantôt comme une menace, tantôt comme la promesse d’un avenir meilleur émanant de ce nouveau “désordre mondial”, relève la même source, notant que cette crise questionne les rapports multiples et les limites poreuses entre société, monde économique, classe politique, société civile, et médias.

La 12e édition du Forum du Sud s’orientera naturellement sur l’Union africaine (UA) et les moyens de concrétiser une vision d’intégration continentale dans le contexte de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), fait savoir le communiqué, ajoutant que cette initiative, déclinée en plusieurs sessions dédiées à la question de l’intégration africaine, mobilisera des personnalités représentant les différents pays de l’Union africaine qui débâteront des défis de gouvernance et d’intégration régionale.

Par ailleurs, le document indique que dans la continuité des efforts constants du Forum MEDays à parfaire son expérience, deux formations certifiantes seront proposées, à savoir, “ZLECAF: Quels mécanismes et quelles opportunités pour les entreprises marocaines ?”, et “Intelligence Economique”.

La formation sur la ZLECAF, projet phare de l’Agenda 2063 de l’UA, permettra de mieux comprendre son impact sur le développement socio-économique des Africains, sur l’intégration régionale africaine, ainsi qu’une stratégie d’adhésion et de mobilisation continentale pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063. La deuxième formation, elle, sera axée sur le développement économique de l’entreprise face aux enjeux de la mondialisation et au climat concurrentiel des affaires.

Selon la même source, la nouveauté de la 12e édition sera la forte connotation “Business” que proposera le “Africa Business MEDays”, parcours de rencontres B2B exceptionnelles, en marge du forum MEDays, réunissant acteurs et opérateurs économiques de grands groupes nationaux et internationaux.

Plus de 4500 participants venant des cinq continents et de nombreux opérateurs économiques influents de plus de 80 pays, ainsi que plus 150 journalistes seront au rendez-vous du Forum MEDays 2019, devenu à travers ses 12 années d’existence le symbole international d’une coopération Sud-Sud multinationale pertinente et efficace telle que portée et promue par SM le Roi Mohammed VI, poursuit l’Institut.

Plus de 150 intervenants, dont des Chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des experts internationaux et des chefs d’entreprises seront présents lors de cette rencontre annuelle incontournable pour débattre de l’actualité géopolitique internationale et en décliner des solutions prometteuses, plausibles, et réalisables, conclut le communiqué.