Ouverture à Kénitra de la 3ème édition du Festival national des Fruits rouges

mercredi, 27 mars, 2019 à 22:49

Kénitra – La troisième édition du Festival national des Fruits rouges s’est ouverte, mercredi à Kénitra, sous le thème “Filière des Fruits Rouges, levier de promotion de l’emploi et du développement rural”, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch.