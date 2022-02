Ouverture de l’année judiciaire au niveau de la Cour d’appel d’El Jadida

mercredi, 2 février, 2022 à 14:20

La Convention révisée sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’Enseignement Supérieur dans les Etats arabes, adoptée mercredi à l’Unesco et paraphée par le Maroc, donnera une nouvelle dynamique à la mobilité des jeunes étudiants, aux personnels et aux enseignants-chercheurs, a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.