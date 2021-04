Ouverture de nouveaux fronts de chantier des projets Busway et Tramway de Casablanca

jeudi, 29 avril, 2021 à 16:42

Casablanca – De nouveaux fronts de chantier des projets Busway et Tramway de Casablanca ont été ouverts, a indiqué la société de développement local ”Casa Transports’’.

Selon le calendrier établi, de nouveaux fronts de travaux sont en cours de démarrage dans les deux projets avec 5 nouveaux tronçons de travaux pour les lignes Casabusway BW1 et BW2 portant sur 5 zones, ajoute ”Casa Transports’’ dans un communiqué.

Il s’agit de la Zone 1 : Bd El Qods entre avenue Boulemane et bd Mohammed VI, la Zone 2 : Bd Moulay Abdellah Cherif entre carrefour Sidi Abderrahmane et croisement avec T1, la Zone 3 : Route provinciale RP3014 secteur Errahma entre carrefour Petromin et la rocade Sud-Ouest (Giratoire Est Côté Oulfa), la Zone 4 : Bd Oum Errabia entre carrefour bd Oued Laou et carrefour bd Oued Sebou et Zone 5 : Bd El Qods entre carrefour bd de la Mecque et carrefour des banques.

La longueur cumulée à fin avril 2021 des fronts en travaux BW1, BW2 est de 10,19 km sur un total de 24,5 km d’itinéraire.

La même source fait aussi état de 7 nouveaux tronçons de travaux pour les lignes Casatramway T3 et T4 dont la Zone 1 : Bd Mohammed VI entre bd la Résistance et Rue Ifni, la Zone 2 : Bd Mohammed VI entre bds El Fida et Capitaine Driss El Messfioui, la Zone 3 : Bd Idriss el Harti entre bd Al Jaoulane et avenue 10 mars 1982.

La Zone 4 concerne l’avenue Abdelkader Essahraoui entre bd Idriss El Allam et avenue 10 mars 1982, la Zone 5 : Av. 10 mars 1982 entre av. Abdelkader Essahraoui et rue 1Bis, la Zone 6 : Av. des Forces Auxiliaires entre bds du Nil et Idriss El Allam, la Zone 7 : Bd Oqba Ibnou Nafiaa à partir du bd Mohammed Jamal Eddora jusqu’au Terminus de la T4 au bd Oqba.

La longueur cumulée à fin avril 2021 des fronts en travaux T3, T4 est d’environ 9.7 km sur un total de 26 km d’itinéraire.

‘’Casa Transports’’ rappelle que de nouveaux chantiers de développement et d’extension du réseau de Transport en Commun en site propre à Casablanca ont été initiés afin d’améliorer les conditions de mobilité dans la Métropole et la doter d’un réseau de transport en commun structurant et intermodal.

Un nouveau mode de transport en commun, le Busway, sera lancé à travers deux lignes, BW1 (12,5 km) et BW2 (12 km) et deux nouvelles lignes de Tramway T3 (14km) et T4 (12 km) viendront étendre le réseau.

Les travaux d’infrastructure, de plateforme d’installations des systèmes et des équipements d’énergie du projet Casabusway ont débuté en décembre dernier et dureront en moyenne 6 mois sur chaque tronçon, indique la même source.

Les travaux de plateforme, de pose de la voie ferrée, d’installations des systèmes et des équipements d’énergie du projet Casatramway ont quant à eux débuté en février 2021 et se poursuivront en moyenne 8 mois sur chaque tronçon de chantiers.

Cette étape du projet sera suivie par d’autres étapes d’aménagement de façade à façade, de tests du matériel roulant et de marche à blanc dans les conditions réelles de la circulation.

Casa Transport est engagée à atteindre ses objectifs engagés d’achever le projet de Casabusway d’ici mi-2022 et le projet de Casatramway d’ici fin 2023, selon le communiqué.

Casa Transports note que la circulation est maintenue et qu’aucun boulevard n’est fermé à ce jour. Dans un souci permanent de sécurité, Casa Transport a mis en place un balisage strict des chantiers pour assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs.

Compte tenu du mois du Ramadan, les horaires sont maintenus de 6h à 15h. En ce sens, certains travaux ont lieu le soir en concertation avec les autorités afin de ne pas perturber la circulation durant la journée.

Finalement, Casa Transport met à la disposition des Casablancais plusieurs outils pour le suivi de l’actualité des chantiers et des projets, une page facebook.com/casatransports, un numéro de service citoyen 0801 00 92 92, un dépliant réseau de transport en commun consultable en ligne sur le site casatransport.ma.

L’investissement conventionnel des projets est arrêté à 7 milliards de dirhams pour le projet tramway (T3 et T4) et 1,8 milliard de dirhams pour le projet busway (BW1 et BW2).