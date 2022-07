Ouverture à Rabat de la 21ème Conférence annuelle de l’AIEIA

lundi, 25 juillet, 2022 à 18:01

Rabat – Les travaux de la 21ème conférence annuelle de l’Association internationale des écoles et instituts d’administration (AIEIA) se sont ouverts, lundi à Rabat, sous le signe : “La mise en œuvre et la promotion des principes d’une gouvernance efficace, pour ne laisser personne, ni aucun endroit de côté”, avec la participation de plus de 65 pays des quatre coins du monde.