Ouverture à Rabat de la 81ème session des Assises du Conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’eau

lundi, 1 avril, 2019 à 17:22

Rabat – Le Conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’Eau a ouvert lundi à Rabat les travaux de la 81ème session de ses Assises, sous le thème “financement, coopération et renforcement des capacités, des leviers pour l’amélioration de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement”.