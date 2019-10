Ouverture à Rabat de la 8e conférence islamique des ministres de l’Environnement

mercredi, 2 octobre, 2019 à 21:11

Rabat-Les travaux de la 8e conférence islamique des ministres de l’Environnement ont démarré, mercredi à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Intervenant à l’ouverture de cette conférence, placée sous le thème: “Rôle des facteurs culturels et religieux dans la protection de l’environnement et le développement durable”, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, et président de la 8e conférence islamique des ministres de l’Environnement, Aziz Rabbah a indiqué que cette rencontre vise à examiner les moyens pour soutenir les efforts des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour faire face aux défis environnementaux, dans le cadre de la consolidation de l’action islamique commune.