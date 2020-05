La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 10 mai, 2020 à 11:24

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, près de 280.718 décès dans 211 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 4.118.350 cas confirmés, dont plus de 1.446.574 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à dimanche à 10H00, 6.038 cas de contamination au Covid-19, dont 2.545 personnes guéries et 188 décès, alors que 58.798 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.347.318, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 80.040 décès et 238.080 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 262.783 cas, dont 26.478 morts et 173.157 guérisons, l’Italie avec 218.268 cas, 30.395 décès et 103.031 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 176.658, avec 26.310 décès et 56.038 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 215.260 cas d’infection dont 31.587 décès, suivie de l’Allemagne avec 171.324 cas, dont 7.549 décès et 144.400 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 11.012 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 209.688 infections, dont 1.915 décès et 34.306 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.901 cas dont 4.633 décès et 78.120 guérisons. Le Japon recense 15.663 cas, 10.874 autres en Corée du Sud et 6.939 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 33.460 cas et le Brésil a recensé 156.061 cas confirmés, dont 10.656 décès et 61.685 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 37.136 cas enregistrés, dont 239 décès et 10.104 guérisons, tout comme l’Égypte où 8.964 cas ont été confirmés, dont 514 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4074621487 aux États-Unis, de 0,5620833165 en Espagne, de 0,3609086646 en Italie, de 0,2707477984 en France et de 0,3173837038 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01639292767.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.618.197 cas, 151.971 décès et 651.421 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.772.910 cas, 104.454 morts et 404.986 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 654.718 cas, 21.907 décès et 360.260 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 62.143 cas, 2.234 décès et 21.738 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.537 cas, dont 118 morts et 7.608 guérisons.