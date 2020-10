Le parc industriel “Ennakhil”, un projet intégré pour la mise à niveau du tissu économique à El Kelâa des Sraghna

lundi, 26 octobre, 2020 à 13:56

-Par : Abdelhak Yahya-

El Kelâa des Sraghna – Le parc industriel “Ennakhil”, qui sera créé à El Kelâa des Sraghna, se veut un véritable projet intégré pour la mise à niveau du tissu économique de la province, à même de l’ériger en un pôle compétitif susceptible de contribuer au développement socio-économique et à la consolidation de l’attractivité de la province et de sa région.

Cette plateforme, dont les travaux de réalisation ont été confiés à la société d’aménagement “Al Omrane” à Marrakech, comprend une zone industrielle, qui s’étend sur une superficie d’environ 56 hectares, et des lots de terrain au profit des investisseurs en agroalimentaire et en BTP, pour un coût global estimé à 230 millions de DH (MDH).

Le projet, qui fait partie du Plan d’Accélération Industrielle (PAI), est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, le ministère de l’Intérieur, le Conseil de la région Marrakech-Safi, le conseil provincial d’El Kelâa des Sraghna, la commune d’El Kelâa des Sraghna, l’Agence du Bassin hydraulique d’Oum Errabie, la Chambre du commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Marrakech-Safi et la préfecture de la province d’El Kelâa des Sraghna.

Cette zone industrielle, à forte valeur ajoutée économique, sera réalisée selon un concept innovant et moderne, à l’instar des parcs industriels dans les autres régions du Royaume, pour abriter les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire et de la construction, tout en mettant à leur disposition un système intégré de services, de maintenance et de sécurité.

Ce projet prometteur est actuellement au stade de préparation des études d’aménagement de la zone industrielle, en partenariat avec les pouvoirs publics concernés, de présentation de propositions sur les équipements et services publics nécessaires aux secteurs industriels, et de détermination de l’assiette foncière.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l’industrie et du commerce à Marrakech, Yassine Amira, a affirmé que les décideurs et les acteurs locaux, en partenariat avec le département de tutelle et les partenaires institutionnels, ont manifesté leur intérêt à travailler ensemble pour l’aménagement et la mise en place d’une zone industrielle dans la ville, afin de contribuer au développement socio-économique et environnemental de la province d’El Kelâa des Sraghna.

Et d’ajouter que cet intérêt s’est traduit par la conclusion, en mars 2019, d’une convention prévoyant la création d’un parc industriel en tant que projet économique efficace au service du développement durable de l’ensemble du territoire de la province.

Le responsable a également expliqué que les avantages économiques et les impacts en termes d’investissement de cette structure industrielle ne se limiteront pas uniquement à la ville d’El Kelâa des Sraghna, mais toucheront également les régions avoisinantes (El Attaouia, Demnat, Sidi Rahal, Tamalllalet et Fqih Bensalah), ainsi que d’autres municipalités.

Il a enchaîné en soulignant que cette plateforme mettra à la disposition des investisseurs et des acteurs industriels, notamment les jeunes entrepreneurs, des services liés à l’exploitation de la zone (maintenance des infrastructures, sécurité), d’ordre général (communication, restauration, prestations médicales…), ou commerciaux et industriels (maintenance, ingénierie, soutien à l’emploi,…), ainsi qu’un guichet unique au profit des investisseurs.

Il a enfin précisé que ce projet a été approuvé dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, concernant le financement et la réalisation des études de marché, techniques et financières, avec la contribution du département de tutelle, pour financer les travaux de construction de la zone industrielle (20 MDH).

A rappeler que la préfecture de la province d’El Kelâa des Sraghna avait abrité, début octobre, une réunion consacrée à l’étude de faisabilité du projet du nouveau parc industriel “Ennakhil”, et aux différents aspects liés à l’équipement et au financement du projet, ainsi qu’à la mobilisation de l’assiette foncière au profit des investisseurs.

A cette occasion, le gouverneur de la province, Hicham Smahi, a souligné l’importance du projet eu égard au rôle que cette plateforme jouera dans la mise à niveau du tissu économique local et la création d’emplois directs et indirects.

Ce projet industriel prometteur, qui répond aux standards internationaux en la matière en proposant des services intégrés au profit du tissu entrepreneurial, est susceptible de renforcer l’attractivité de la province et de l’ériger en une locomotive du développement industriel.

Le secteur industriel à El Kelâa des Sraghna joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique de la province, sachant que la majorité des unités opèrent dans l’agro-alimentaire, compte tenu de la prédominance de l’agriculture en tant principale activité à l’échelle locale.

Ces unités opèrent essentiellement dans l’industrie oléicole (plus de 800 entités modernes et traditionnelles), les matériaux de construction (11), la chimie et parachimie (3), la mécanique et l’électricité (1).