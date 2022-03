Le Parlacen se félicite de la désignation de Rabat, “Capitale de la coopération sud-sud”

mercredi, 23 mars, 2022 à 21:27

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, à travers des initiatives régionales et internationales qui ont abouti à l’ouverture, en juin dernier à Rabat, du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique ainsi que la coprésidence, avec le Canada, du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.