Partenariat entre l’AIAC et l’Institut français INSA pour le renforcement de la coopération dans le domaine de l’ingénierie

dimanche, 9 mai, 2021 à 9:53

Casablanca – L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) et l’Institut national des sciences appliquées INSA Hauts-de-France, ont noué un partenariat pour le renforcement de la coopération dans le domaine de l’ingénierie, a indiqué samedi l’AIAC.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’AIAC, Abdellah Menou a salué le nouveau partenariat noué avec une très grande école d’ingénieurs de renom du groupe INSA de France, ajoutant qu’avec l’INSA Hauts-de-France, une série de programmes de mobilité internationale, d’échange et de double diplomation débuteront à compter de la rentrée académique 2021-2022.

En vertu de ce protocole d’accord, les élèves de l’AIAC et de l’INSA Hauts-de-France vont bénéficier d’opportunités de mobilité et d’échange scientifique et technique dans le domaine de l’ingénierie et ses filières connexes, a-t-il ajouté.

Il a également félicité toutes les personnes qui ont contribué au développement de ce nouveau partenariat.

L’AIAC est un établissement d’enseignement supérieur qui vise à former des contrôleurs aériens, des électroniciens de la sécurité aérienne et des ingénieurs.

L’académie, qui répond aux besoins de l’ONDA et ses partenaires locaux, se veut un pôle d’excellence en matière de formation dans les différentes filières de l’aviation civile.