Le partenariat avec les coopératives forestières a permis de créer plus d’un million de journées de travail par an (M. Lhafi)

mardi, 16 juillet, 2019 à 17:15

Rabat – Le partenariat avec les coopératives forestières a permis de créer plus d’un million de journées de travail par an, a affirmé mardi à Rabat, le Haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, M. Abdeladim Lhafi.