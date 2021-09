La participation massive aux élections, prélude à la concrétisation des chantiers de développement (universitaire)

vendredi, 3 septembre, 2021 à 16:52

Fès- La participation massive aux échéances électorales contribue à la création des conditions idoines pour la concrétisation des chantiers de développement dans le Royaume, a affirmé Ahmed Moufid, enseignant-chercheur en droit constitutionnel et en sciences politiques à l’Université Sidi Mohamed Benabdellah (USMBA) de Fès.

“La participation politique pour élire des institutions crédibles est le moyen d’atteindre le progrès et le développement et le levier principal pour renforcer les droits de l’homme et le processus démocratique dans le pays et faire face à tous les défis sur les plans interne et externe”, a souligné M. Moufid dans un article intitulé “Pourquoi devrons-nous aller voter?”, estimant que “la force des institutions émane de celle des élites et de leur niveau”.

Après avoir souligné l’importance du rôle joué par le parlement et les collectivités territoriales et leurs missions respectives, l’universitaire a incité les citoyennes à participer au triple scrutin du 08 septembre pour élire leurs représentants au parlement et aux conseils communal et régional, étant donné qu’’’une participation massive et consciente contribue à l’émergence d’instances élues crédibles et compétentes’’.

“Le changement est à portée et les perspectives sont larges sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui a lancé plusieurs chantiers prometteurs, dont la protection sociale, le nouveau modèle de développement, la régionalisation avancée, outre des projets structurants capables de consolider le processus de développement et du progrès au Maroc et son positionnement sur les plans régional, continental et international”, a noté M. Moufid.

L’enseignant chercheur a appelé à saisir cette opportunité et prendre l’initiative, à travers la participation à l’élection des membres du parlement et des conseils régional et communal pour pouvoir évaluer leur action et leur exiger la reddition des comptes, estimant que “l’abstention ne fera que compliquer davantage la situation” .

M. Moufid, qui a mis l’accent sur l’importance du contexte dans lequel se tiennent les élections du 08 septembre, marqué par la situation induite par la crise sanitaire du coronavirus et ses effets psychologiques et socioéconomiques, a estimé que l’Etat et ses différentes institutions ont réussi, sous la conduite éclairée de SM le Roi, à alléger l’impact de cette pandémie à travers une série de mesures.

Il a cité, à cet effet, la création d’un fonds spécial pour faire face à la pandémie, l’appui financier aux familles et aux personnes mises au chômage, la sécurisation et la prise en charge du retour des citoyens marocains bloqués à l’étranger à cause de la pandémie, la facilitation de l’accès au traitement et aux médicaments pour toutes les personnes infectées, le lancement d’une campagne de vaccination gratuite et l’ajournement du paiement des impôts et des dettes en faveur des personnes impactées par la crise.

Ces mesures ont été fructueuses à la faveur de l’implication de l’ensemble des intervenants (parlement, gouvernement, collectivités territoriales, institutions publiques, secteur privé et société civile), a tenu à souligner M. Moufid, qui a loué, par la même occasion, la solidarité et l’interaction positive dont ont fait preuve les citoyens pour la mise en œuvre de ces actions.

Parmi les enseignements à retenir de cette crise sanitaire, a-t-il relevé, est que ‘’les Marocains ont besoin de manière continue de l’Etat et de ses institutions, pour garantir leurs droits, assurer le service public, faire face aux crises et améliorer la qualité et le niveau de vie des citoyens’’.

Et de conclure que les citoyens sont appelés à participer et à choisir leurs candidats et partis qui assureront la gestion du service public sur les plans national, régional et local, et ce en prenant en compte leurs programmes, le profil des candidats et le bilan de leur gestion antérieure de la chose publique.