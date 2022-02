Parution d’un nouveau livre sur l’économie solidaire dans la province de Khouribga

dimanche, 20 février, 2022 à 13:58

Khouribga – L’écrivain et journaliste, Mostafa Zwawi, vient de publier avec le soutien de l’INDH, un nouveau livre intitulé “l’économie solidaire et les enjeux du développement humain dans la province de Khouribga”.

La cérémonie de signature de ce nouvel opus a été organisée, vendredi soir à Khouribga, à l’initiative de l’association “Moubada” pour la presse et le développement à Khouribga.

L’ouvrage de 140 pages présente une étude richement documentée sur l’économie solidaire et collaborative dans la province de Khouribga réalisée suivant une méthodologie et une approche sociologique de cette thématique.

Organisé en quatre chapitres, ce livre, qui traite de la genèse de l’économie solidaire dans la province de Khouribga, fait la part belle à la contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain dans ce domaine et de l’appui précieux qu’elle apporte aux projets à vocation sociale.

Le premier chapitre de cet ouvrage aborde les principes fondamentaux du développement, le concept de l’économie sociale et solidaire et le rôle du capital humain.

Le deuxième chapitre est axé sur l’INDH en tant que chantier royal ouvert. Dans ce chapitre, l’auteur reproduit des passages des discours royaux qui mettent en avant la philosophie de l’INDH, ses programmes et les différentes phases de sa mise en oeuvre. L’auteur y donne également un aperçu sur les réalisations et projets menés par l’INDH au niveau de la province de Khouribga.

Le troisième chapitre de ce livre, le 3ème de M. Zwawi, est consacré au développement de l’économie sociale et solidaire dans la province de Khouribga, alors que le quatrième et dernier chapitre jette la lumière sur des expériences et projets réussis réalisés dans le cadre du programme III de l’INDH relatif à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes.

Mostafa Zwawi est l’auteur du livre “le sport et les défis de développement” et du roman “corps blessé au temps du Corona”. Il a également produit et réalisé un film documentaire qui a été primé lors d’un festival international du film documentaire de Khouribga (FIFDOK).