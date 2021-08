Le Pavillon bleu hissé pour la 15è année consécutive sur la plage de Bouznika

jeudi, 5 août, 2021 à 18:00

Bouznika – La plage de Bouznika a hissé, jeudi, le Pavillon bleu pour la 15è année consécutive dans le cadre du programme “Plages propres” au titre de l’année 2021, piloté par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a organisé, à cette occasion, une cérémonie officielle de hissage de cet éco-label à la plage de Bouznika décerné à 27 plages et à un port de plaisance du littoral marocain, en présence du gouverneur de la province de Benslimane, des représentants de la municipalité de Bouznika, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et de la société civile.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division sensibilisation par intérim au sein de l’ONEE, Zakaria Guertit Zakaria, a souligné que le Pavillon bleu a été hissé sur la plage de Bouznika pour la 15ème année consécutive depuis 2007 grâce à l’implication citoyenne de l’ONEE dans le programme “Plages propres” piloté par la Fondation Mohammed VI pour l’environnement dont la thématique de l’édition 2021 est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans.

Il a relevé que l’obtention de ce pavillon n’est pas une chose aisée dans la mesure où elle intervient suite au respect de plusieurs critères édictés par la Fondation européenne pour l’éducation à l’environnement (FEE) se rapportant notamment aux domaines de l’hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l’animation sportive, culturelle et artistique.

M. Guertit a noté, à cet égard, que l’ONEE a prévu un programme riche et diversifié et doté la plage de Bouznika de tous les équipements nécessaires y compris pour les personnes à besoins spécifiques.

Le programme, a-t-il précisé, comprend des ateliers au niveau du village pédagogique mis en place au niveau de la plage, outre des activités sportives, culturelles, artistiques et de divertissement organisées au profit des estivants pour sensibiliser sur l’importance de la protection de l’environnement notamment des déchets plastiques.

Pour sa part, la responsable du Service communication de proximité, Wafaa Hafid, a relevé que des compétitions de sports nautiques, des ateliers de peinture, de sculpture, de surveillance de la qualité de l’eau de baignade et la sensibilisation à l’environnement ont été organisés au niveau du village pédagogique à la plage de Bouznika.

Et de rappeler que dans le cadre de la campagne de lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans, lancée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, l’ONEE a procédé au nettoyage quotidien de la plage et de son environnement et organisé des ateliers et des activités artistiques au profit des estivants pour sensibiliser sur les dangers de la pollution provoquée par les déchets plastiques et promouvoir les valeurs du développement durable et de l’éducation au respect de l’environnement.

Vu la situation sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, il a été procédé à la réalisation de visuels de sensibilisation aux mesures préventives et aux gestes barrières au niveau de la plage conformément aux recommandations de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement relatives à la gestion des risques sanitaires, a-t-elle précisé.

De son côté, le responsable d’agence de service Benslimane, El Mustapha Charnoubi , a indiqué que cet événement a offert l’occasion idoine pour présenter le contenu du programme de communication et de sensibilisation par la direction centrale de l’ONEE dans le cadre du programme “Plages propres” afin de permettre aux estivants de profiter de l’été 2021 à l’instar des années précédentes.

Il a souligné que l’office a mis à disposition au niveau local tous les moyens nécessaires notamment des blocs sanitaires, des locaux d’animation, des centres de premiers soins, des douches à ciel-ouvert et des bornes fontaines.

L’engagement de l’ONEE dans la campagne nationale “Plages propres” s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’office visant la préservation de l’environnement et la contribution au développement durable du Maroc.

Cet engagement a été couronné par l’attribution à l’ONEE de plusieurs trophées pour la plage de Bouznika notamment “Trophée de l’Innovation en 2003 et 2008”, “Trophée de l’initiative en 2007, 2009 et 2011” et “Trophée Lalla Hasna Littoral Durable en 2016 et 2018”.