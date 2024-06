Le PCNS et l’ONUDI scellent un partenariat stratégique

dimanche, 9 juin, 2024 à 11:19

Rabat – Le Policy Center for the New South (PCNS) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé une déclaration conjointe visant à promouvoir un développement industriel inclusif et durable dans les pays en développement et les économies en transition.

Paraphé par le Président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, et la représentante spéciale du directeur général de l’ONUDI pour la région arabe, Hanan Hanzaz, ce nouveau partenariat stratégique souligne l’engagement des deux organisations à favoriser une croissance industrielle inclusive et durable, ainsi qu’à consolider le progrès économique et social, indique le PCNS dans un communiqué.

Signée jeudi à Rabat, la déclaration conjointe définit un cadre de collaboration entre les deux parties pour stimuler la recherche en matière de politique et renforcer les capacités et les échanges de connaissances dans des domaines cruciaux pour le développement industriel, dont les politiques et stratégies industrielles, les changements structurels et la productivité.

Il s’agit aussi de la décarbonation industrielle, de la chaîne d’approvisionnement durable et de l’économie circulaire, de la science, de la technologie et l’innovation, de la numérisation et l’avenir des industries à l’ère de l’intelligence artificielle, ainsi que de la stratégie de lutte contre le changement climatique.

Le partenariat vise également à relever les défis auxquels sont confrontés les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), en veillant à ce que la croissance industrielle bénéficie aux plus vulnérables, précise le communiqué.

A rappeler que le PCNS est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global. À ce titre, il mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents.

L’ONUDI est l’agence spécialisée des Nations Unies qui promeut le développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la durabilité environnementale. Sa vision est celle d’un monde sans pauvreté ni faim, où l’industrie conduit des économies à faibles émissions, améliore les niveaux de vie et préserve un environnement vivable pour les générations présentes et futures.