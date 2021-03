Dans la peau du partenaire, une nouvelle démocratie familiale

mardi, 23 mars, 2021 à 14:19

-Par : Hassiba-Soufya Oufkir-

Rabat – Papa au foyer et maman au boulot, une nouvelle tendance de plus en plus en vogue dans les pays occidentaux, se retrouve aujourd’hui confrontée à la culture orientale, où le père a toujours occupé la place du tuteur « financier », et la maman celle de refuge émotionnel.

Lors des dernières décennies la femme a menée d’innombrables batailles, afin de non seulement changer son image dans la société, mais aussi de profiter pleinement de ses droits tout en assumant ses responsabilités.

« Ce changement est significatif d’une révolution de mentalité et de rapport au foyer », ainsi qu’aux rôles sociaux dévolus à la femme et à l’homme, estime le sociologue Ahmed Al Motamassik.

Aujourd’hui, plusieurs entreprises accordent le droit au congé de paternité, une introduction encore timide, mais qui encourage des hommes à faire le choix de rester à la maison, au moment où leurs femmes travaillent et subviennent aux besoins financiers du foyer. Toutefois, le regard de la société vis-à-vis de ces choix de vie reste encore un défi et presque une bataille à mener face à une culture marocaine majoritairement orientale.

La mère qui représente en soi un foyer et le père, la banque qui subvient aux besoins de la famille, a longtemps été le schéma classique de la société marocaine. Inverser ces figures est considéré comme « une transgression des rôles sociaux prescrits, une entorse pas au niveau de la loi, mais plutôt au niveau de la norme sociale », avance le sociologue.

L’éducation des enfants qui deviendront par la suite les protagonistes de la société dans laquelle ils évoluent, joue un rôle central dans la définition de la place de chaque individu, comme dans l’adoption et l’adaptation des valeurs et des normes de la société imposées par le changement de la jauge sociale.

Autrefois, la mère s’occupait du foyer et des enfants, lorsque le mari partait travailler loin du cocon familial, et assurait donc la figure de refuge mais aussi celle de l’autorité parentale.

Le rôle de la femme est donc défini aussi bien par la société que par le façonnement de la personnalité de ses enfants.

Malgré tous les efforts, le langage dominant et inculqué impose à chacun des partenaires un rôle bien défini, que les enfants retrouvent dans les manuels scolaires. « Il est nécessaire d’avoir un nouveau lexique qui prend justement en considération cette nouvelle donne, même si elle est marginale, limitée et quelque fois caricaturale », affirme M. Al Moutamassik.

Afin d’instaurer une nouvelle approche genre dans le langage, selon M. Al Moutamassik, il est important de procéder en suivant une démarche procédurale. « Les exemples à donner aux enfants c’est le vécu au sein du foyer familiale, une démocratie qui doit être inculquée dès leur jeune âge », ajoute le sociologue.

Une éducation qui dépasse le mode binaire accompagné d’un encadrement scolaire pourra révolutionner le rôle de chacun des membres de la famille, faisant primer les notions de parités au sein du foyer familial.

Toutefois, cette tendance n’est pas une décision que toutes les femmes ont la chance d’avoir. Une majorité d’entre elles sont dans l’obligation d’assumer ce rôle et endosser les responsabilités financières du couple.

A l’exemple de Halima, une mère abandonnée du jour au lendemain par son mari, qui se retrouve seule avec deux adolescents, qu’elle doit nourrir, protéger et rassurer. Cette femme qui n’a jamais été confrontée au marché du travail, témoigne de son changement de statut parental et financier. Ainsi, elle travaille comme vendeuse ambulante, assurant un foyer tout aussi chaleureux que responsable.

La modernité et la liberté d’esprit ne sont pas ce que Halima et bien d’autres ont choisi.

La société, bien plus clémente envers les hommes, condamne les femmes à endosser un rôle de partenaire passif dans le couple, qui devra assurer la continuité de la lignée et protéger l’équilibre au sein de la petite société qu’est la famille.