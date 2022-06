Pédiatrie : Le ministère de la Santé se penche sur l’actualisation de la liste nationale des médicaments essentiels (Responsable)

dimanche, 19 juin, 2022 à 14:14

Marrakech – Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a élaboré un plan de travail, avec le comité scientifique et l’ensemble des pédiatres des secteurs public et privé, afin de mettre à jour la liste nationale des médicaments essentiels (ME) en pédiatrie, a affirmé samedi soir à Marrakech, la Directrice du Médicament et de la Pharmacie au sein de ce ministère, Pr. Bouchra Meddah.