Un pensionnaire de la prison locale d’Oued Zem a été atteint d’une maladie neurologique rare et chronique qui n’est pas liée aux conditions de son incarcération (Mise au point)

dimanche, 4 décembre, 2022 à 18:42

Rabat – Un pensionnaire à la prison locale d’Oued Zem a été atteint d’une maladie neurologique, rare et chronique, qui n’est pas liée aux conditions de son incarcération, a affirmé dimanche l’administration de cet établissement pénitentiaire.

Dans une mise au point en réaction à une vidéo publiée par un site électronique et dans laquelle la famille de l’un des prisonniers prétend qu’il a été victime d’hémiplégie au sein de l’établissement pénitentiaire, la même source précise que le pensionnaire bénéficiait de l’assistance médicale nécessaire au sein de l’établissement de même qu’il a été transféré à un hôpital externe plus de dix fois, et a pu passer de examens minutieux dont une IRM, avant qu’il ne soit admis au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, le 07 juin 2022.

Les examens médicaux ont révélé que sa dépendance à la drogue et aux psychotropes avant son incarcération ont impacté son système nerveux ce qui lui a causé une maladie neurologique rare et chronique, a poursuivi la même source, précisant que cela n’a aucun lien avec les conditions de son incarcération au sein de l’établissement pénitentiaire.