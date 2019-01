Personnes en situation de handicap: le concours unifié sera tenu régulièrement

jeudi, 24 janvier, 2019 à 16:50

Rabat – Le succès du concours unifié pour les personnes en situation de handicap, dont les résultats finaux ont été annoncés récemment, “est de bon augure”, a indiqué, jeudi, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, assurant que “le gouvernement veillera à son élargissement à sa tenue au moins une fois par an”.

“La réussite de cette expérience témoigne de l’engagement du gouvernement en faveur de cette frange de citoyens qui mérite la sollicitude aussi bien du gouvernement que des administrations”, a-t-il dit à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement.

Il a également insisté sur la régularité de ce concours unifié, qui constitue une première dans l’histoire du Maroc et “qui garantira l’équité à l’égard de cette catégorie au niveau central”, faisant observer que “ce concours n’est pas en conflit avec les concours normaux et n’exclut pas les personnes à besoins spécifiques de participer à ces derniers, où un quota de 7% leur est accordé”.

M. El Otmani a ainsi invité tous les ministres à envoyer des notes aux délégations régionales et aux directions provinciales pour respecter ce quota dans les concours régionaux, notant que tous les secteurs doivent veiller à l’application de cette mesure.

Le concours unifié pour les personnes en situation de handicap a concerné 50 postes d’administrateurs de troisième grade (échelle 10) dans plusieurs départements ministériels.