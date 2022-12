Personnes en situation de handicap : L’Association Espoir Maroc organise des journées d’emploi à Rabat et Casablanca

vendredi, 30 décembre, 2022 à 16:23

Casablanca – Deux journées d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap seront organisées les 28 janvier à Rabat et 18 février à Casablanca, à l’initiative de l’Association Espoir Maroc.

Ces journées, organisées en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur privé, s’inscrivent dans le cadre du Forum d’emploi Handicap Maroc initié il y a 8 ans favorisant l’échange entre les personnes en situation de handicap, les professionnels de l’emploi et les entreprises dans les différents secteurs de l’économie national, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit d’une opportunité unique qui permet aux candidats en situation de handicap à la recherche d’emploi de découvrir les opportunités et d’échanger d’une manière directe avec les entreprises partenaires.

Et de noter que le taux de chômage des personnes handicapées s’est accentué avec la crise sanitaire et il reste toujours supérieur à la moyenne nationale.

Ces journées verront également le lancement 2023 de l’initiative intitulée “Accueillez chez vous lors d’une journée une personne en situation de handicap et faites-lui découvrir votre entreprise”, une occasion pour favoriser l’insertion professionnelle au Maroc de cette population et mais également offrir aux entreprises la possibilité de s’ouvrir à la diversité, de sensibiliser leurs collaborateurs sur le handicap en milieu professionnelle et de communiquer sur les valeurs sociales de leurs entreprises.

Depuis sa création, l’association Espoir Maroc met en œuvre des partenariats afin de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap, la sensibilisation à travers la formation et la réalisation des audits d’accessibilité afin de permettre une meilleure inclusion du handicap dans le monde du travail.